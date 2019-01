Tacita Dean inaugura as celebrações do 30.º aniversário de Serralves

JN Hoje às 15:19 Facebook

Para abrir o ano comemorativo dos 30º aniversário da Fundação de Serralves e os 20 anos do Museu, inaugura, esta terça-feira, a primeira das exposições da programação: "Tacita Dean".

A artista britânica-europeia, como gosta de se intitular, tem uma importante relação com Serralves, onde já esteve com uma exposição no ano de 2002. Dessa exposição surgiu "Boots", um dos filmes presentes na mostra hoje inaugurada (produzido em 2003 e pertencente à Coleção da Fundação de Serralves). Como explicou Marta Almeida, diretora interina do Museu, é apenas a segunda vez que o filme é exibido.

Além de "Boots", está também patente o mais recente projeto fílmico da artística,"Antigone", que estreou em 2018 na Royal Academy of Arts, Londres. Da mostra consta também o filme "The story of beard", um dos primeiros que fez nos anos 90, ainda como estudante.

O projeto "Antigone", que é também o nome da sua irmã, é uma dupla projeção de 35mm com uma hora de duração. Este díptico fílmico evoca a figura homónima mitológica de Antígona e o seu pai cego e coxo, Édipo. A ideia da jornada de ambos percorre referências das duas peças de Sófocles, "Édipo Rei" e "Édipo em Colono".

A apresentação reúne ainda outras obras anteriores da artista - que acompanham a trajetória do pensamento relacionado com "Antigone" desde 1991 - e inclui dois dos seus mais recentes desenhos de grande formato sobre tinta de ardósia, assim como uma fotogravura constituída por vários elementos pertencente à Coleção de Serralves.

Ainda antes de chegar ao Porto, em 2018, a artista conseguiu o feito de expor, no mesmo ano, em três dos principais museus da capital do Reino Unido: a Royal Academy of Arts, a National Gallery e a National Portrait Gallery, numa colaboração histórica.

Esta terça-feira, às 19 horas, há uma conversa com a artista e com João Fernandes, que era à época da filmagem de "Boots", o diretor do Museu de Serralves.