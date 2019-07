Tarantino abre a porta a terceiro filme de "Kill Bill" com Uma Thurman

JN Hoje às 15:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O realizador norte-americano Quentin Tarantino deitou mais lenha para a fogueira que mantém acesos os rumores de um possível "Kill Bill 3".

Quase que a dar validade aos desejos dos fãs de "Kill Bill", Tarantino revelou ter conversado sobre a possibilidade de realizar um novo filme com Uma Thurman, protagonista e co-guionista dos dois primeiros volumes da trama, e deixou claro que anda com a pulga atrás da orelha.

"Para ser sincero, a Uma e eu falámos sobre isso recentemente, e depois ainda pensei um pouco mais sobre o assunto. Se for para fazer um novo filme a partir de um dos meus filmes anteriores, será um 'Kill Bill 3'", disse em entrevista a Josh Horowitz, no podcast "Happy Sad Confused"

"Kill Bill" é um cojunto de dois filmes, lançados em 2003 e 2004, que acompanha a história de uma vingança da Noiva/Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman, os contra seus ex-companheiros do Esquadrão Assassino de Víboras Mortais, comandado por Bill.

A mais recente obra de Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", estreia nos cinemas portugueses a 8 de agosto. O filme conta no elenco principal com Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie.