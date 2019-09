Taylor Swift atua no Nos Alive 2020 a 9 de julho

Hoje às 19:08 Facebook

Taylor Swift vai atuar pela primeira vez em Portugal. O concerto , em que a cantora norte-americana vai apresentar o novo álbum, "lLover", está marcado para 9 de julho, no primeiro dia de Nos Alive

A artista pop vai atuar no palco NOS da14.ª edição do festival, num concerto que faz parte da sua digressão mundial. O sétimo álbum da cantora, que inclui temas como "Me!" e "You Need to Calm Down", vai ser inicialmente apresentado a 20 de junho, na Bélgica. A digressão vai passar pela Alemanha, Noruega, Dinamarca, Polónia e Franca e só depois chega a Portugal.

"Este álbum é uma celebração do amor, com todas as suas complexidades, conforto e caos", escreveu a cantora, compositora e atriz numa publicação nas redes sociais.

Os bilhetes vão estar à venda a partir de 28 de setembro. O festival regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 9, 10 e 11 de julho. Taylor Swift junta-se no cartaz aos Da Weasel que atuam no mesmo palco, no último dia do evento.