Teatro é o destaque dos próximos meses em Guimarães

A cooperativa que dirige o Centro Cultural de Vila Flor de Guimarães apresentou, esta segunda-feira, a programação para os próximos quatro meses. O teatro é o grande destaque, com os Festivais Gil Vicente, de 30 de maio a 16 de junho.

A 32ª edição dos Festivais Gil Vicente é um dos acontecimentos de maior dimensão nos próximos quatro meses da programação da cooperativa municipal A Oficina, apresentados esta tarde. O evento tem este ano mais uma semana de programação, agora três, por força da inclusão de quatro dias exclusivamente dedicados ao teatro amador.

A Mostra de Amadores de Teatro, atividade integrada no programa oficial, leva seis companhias amadoras de Guimarães ao Centro Cultural de Vila Flor, logo na primeira semana, promovendo o cruzamento entre amadores e profissionais do teatro.

As duas últimas semanas são dedicadas ao programa de companhias profissionais, com cinco espetáculos e duas visitas performativas. O cartaz começa com a repetição nacional "D. Juan Esfaqueado na Avenida da Liberdade", de Pedro Gil, a estreia absoluta de "A paisagem não responde", de Miguel Castro Caldas, e "Sequências Narrativas Completas", de João Sousa Cardoso, de 6 a 8 de junho.

No último fim de semana, dia 14, há "Parlamento Elefante", de Eduardo Molina, João Pedro Leal e Marco Mendonça, escolhida entre 87 candidaturas de novos autores. A terminar, no dia seguinte, o "Ensaio para uma cartografia de Monica Calle" é revisitado.

Rui Torrinha, diretor artístico dos Festivais Gil Vicente, antevê três semanas de "celebração longa, forte e de diferentes camadas". Resumidamente, o programa deste ano "mantém as premissas que o afirmam como um festival importante no sentido em que reforça o apoio à criação, ou seja, há estreias, coproduções, interpretações de textos clássicos, mas também há novas dramaturgias", apresentou o diretor artístico.

Ainda no teatro, a programação da Oficina conta já este fim de semana, de 4 e 5 de maio com duas peças do encenador Tiago Rodrigues, "Sopro" e "Como ela Morre". "É um dos maiores criadores do nosso tempo, um dos maiores encenadores portugueses com uma projeção internacional já muito interessante", assinalou João Pedro Vaz, diretor artístico da Oficina, num elogio ao encenador do díptico.

Na Música, há dois concertos de grande auditório, Jorge Palma e Julia Holter, respetivamente a 10 e a 27 de maio. Em parceria com a associação cultural Capivara Azul, que propôs o projeto à Oficina, surge o "Terra", um ciclo de três concertos dedicados à World Music que começam com Aline Frazão, formato banda, a 20 de julho, e terminam com Otim Alpha, a 28 de setembro, e Zulu Zulu, a 23 de novembro.

A característica deste festival é que se realiza na Black Box do Centro Internacional de Artes José de Guimarães, o mesmo espaço onde está a coleção permanente do artista plástico que dá nome ao museu, e que inspira a escolha dos nomes que atuam no "Terra". "Inscreve-se no princípio da Oficina de abertura, colaboração e potenciar boas ideias", justificou Rui Torrinha.

De regresso à Alameda de São Dâmaso está a Feira de Artesanato, de 26 de julho a 5 de agosto, integrado no programa das Festas Gualterianas. A Noite Branca está marcada para 6 de julho e o Festival internacional Vaudeville Rendez-Vous leva o circo contemporâneo à Cidade Berço, de 24 a 27 do mesmo mês, naquela que é a sexta edição do evento organizado pelo Teatro da Didascália.