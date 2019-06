Teatro Municipal de Vila do Conde recebeu 568 mil espectadores em dez anos

Hoje às 19:16 Facebook

Dez anos, 568 mil espetadores, quase 200 eventos por ano, entre música, dança, teatro, cinema, exposições, lançamentos de livros, festas de escolas e instituições e iniciativas do serviço educativo. São estes os números do Teatro Municipal de Vila do Conde, que comemora, esta quinta-feira, uma década de existência, num espetáculo com a presença de Jorge Palma.

O Teatro Municipal abriu portas a 27 de junho de 2009, depois de profundas obras de requalificação. O edifício, praticamente construído de raiz, foi erguido no local onde outrora viveu o Cine-Teatro Neiva, o mais antigo da cidade e um dos primeiros da região. O Neiva abriu portas em 1947. Fechou portas na década de 80, em avançado estado de degradação.

A Câmara acabaria por chamar a si o edifício. Recuperou-o, num projeto orçado em mais de sete milhões de euros, cujas obras levaram dois anos.

Dez anos depois, o Teatro Municipal, cuja gestão é integralmente feita pela autarquia, é já considerado "um sucesso". "Espetáculos das mais diversas áreas, preocupação com uma oferta diversificada, um olhar atento aos mais jovens e às escolas, três festivais por ano" - Curtas (cinema), Circular (artes performativas e Encontro Internacional de Palhaços.

Os espectadores crescem todos os anos. Em 2018, foram 62 mil. Este ano, no primeiro semestre, já mais de 39 mil. Quanto a eventos, 196 em 2018: 16 de música, 3 de dança, 6 de teatro, 130 de cinema, 12 oficinas de música para bebés, 5 exposições, 3 festivais, 21 conferências, reuniões, festas e apresentações de livros.

Para recordar uma década de vida, fica até ao final do mês a exposição "Teatro Municipal-10 anos", do fotógrafo JPedro Martins.