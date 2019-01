Teatro Rivoli celebra 87 anos com espetáculo que coloca 100 portuenses em palco

Hoje às 14:49 Facebook

O 87.º aniversário do Teatro Rivoli, no Porto, vai ser celebrado ao longo de dois dias, com destaque para o espetáculo "100% Porto" que vai colocar no palco 100 portuenses no dia 19 de janeiro, anunciou, esta quinta-feira, o diretor.

"O '100% Porto' é o mote do nosso aniversário. O Rivoli faz 87 anos e nós convidámos o coletivo suíço Rimini Protokoll, que tem um projeto que dura há dez anos onde faz uma espécie de radiografia da cidade através dos seus habitantes", disse hoje, em conferência de imprensa, o diretor artístico do Teatro Municipal do Porto, Tiago Guedes.

À semelhança do "100% Londres" ou do "100% Bruxelas", no próximo dia 19 de janeiro, às 21:30, no Grande Auditório do Rivoli vai estrear-se o projeto "100% Porto", com 100 portuenses escolhidos entre as sete freguesias da cidade, onde também foram selecionadas figuras típicas da cidade como o 'Zé do Laço' ou a 'Ti Orlanda', que vão dar corpo a um espetáculo que se debruça sobre a opinião das pessoas e os dados estatísticos da cidade, explicou a organização do evento.

"É uma grande ode aos habitantes da cidade", disse Tiago Guedes, acrescentando que o "100% Porto" foi o mote também para fazer uma "programação única" ao longo de dois dias no Porto e que vai oferecer ao público "13 projetos, 30 récitas", com um total de 250 participantes, artistas e equipas, onde se vai cruzar a dança, música, cinema, teatro, instalação e a literatura.

A programação do 87.º aniversário, toda grátis, é dedicada ao público entre os 3 e os 100 anos e arranca pelas 10:30 do dia 19 de janeiro, com o espetáculo "Eles andam aí", da Academia Contemporânea do Espetáculo, em vários espaços da cidade, e com o "Entrelaços", de Válter Fernandes, pelas 11:30 e 14:30, no 'foyer' do Grande Auditório do Rivoli.

Uma instalação de esculturas cénicas designada por "Magma", de Flávio Rodrigues, vai estar patente em contínuo no 'foyer' do Grande Auditório do Rivoli, cuja programação termina pelas 17:00 do dia 20 de janeiro, com a repetição do espetáculo "100% Porto".

Na mesma conferência de imprensa, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, que acumula o pelouro da Cultura, destacou o coletivo "100% Porto" pela participação "de 100 portugueses naquele que é uma representação da cidade do Porto em palco".