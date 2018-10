Técnicos do CCB entram em greve

Hoje às 11:08 Facebook

Twitter

A partir do dia 1 de Novembro, os técnicos da Fundação Centro Cultural de Belém (FCCB), iniciam um período de greve por tempo indeterminado ao trabalho suplementar (horas extraordinárias).

O sindicato dos trabalhadores do espetáculos CENA-STE fez saber em comunicado que "depois de vários anos de utilização abusiva da figura do trabalho suplementar, o que fez com que os técnicos tenham já intentado uma ação em tribunal contra a FCCB, decidiram estes trabalhadores avançar para esta forma de luta numa demonstração clara de unidade e de que não é possível continuar a permitir que toda a atividade regular da FCCB se baseie em trabalho suplementar".

O sindicatoavisa ainda que este tipo de atuação não é exclusiva da Fundação do Centro Cultural de Belém. "Na FCCB - como noutros locais de trabalho do setor - é essencial avançar para um cenário laboral em que o trabalho suplementar sirva para suprir necessidades imprescindíveis e imponderáveis que possam surgir", comentam. Tendo em conta a programação bastante preenchida e exigente da FFCB, dizem haver uma necessidade de adequar os recursos humanos ao crescente e intenso ritmo de trabalho.

É preciso respeitar os tempos de descanso dos trabalhadores, a sua vida pessoal e familiar e ter em conta que boa parte do seu trabalho exige um enorme esforço físico devido a longas jornadas de trabalho, horários extremamente irregulares e períodos de descanso reduzidos, pondo em causa a sua segurança e integridade física.

Amanhã, a partir das 20 horas, será feita uma distribuição do comunicado ao público que se deslocará para assistir ao espectáculo "Venezuela", da Batsheva Dance Company.