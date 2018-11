Teresa Villaverde: "Nenhuma democracia está segura"

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 21:34 Facebook

Twitter

A ficção dá a Teresa Villaverde o que a cineasta portuguesa dá a quem a segue desde os anos 90, a década em que se afirmou. "Dá-nos sensações, coisas que nos ficam coladas à pele".

Na antecâmara da retrospetiva integral da sua obra que Serralves vai exibir entre amanhã e 25 de novembro, a realizadora de "Mutantes" falou com o JN sobre o que a atrai e move, sobre o lugar da mulher no cinema e as democracias. "A nossa parece segura, mas é muito pouco participativa", lamenta. Teresa Villaverde tem 52 anos e uma palavra preferida: "honra".

Olhando para a sua obra, que traços identifica como mais recorrentes?

Todos os autores têm as suas obsessões, buscas, dúvidas, perguntas inconscientes que vão fazendo a si próprios. Posso olhar para um lugar ou pessoa, ser atraída para lá, e pode ser que haja alguma coisa comum nessas minhas atrações. Mas não sou a pessoa indicada para encontrar esses pontos comuns. Já me aconteceu ler análises sobre o meu trabalho e verificar que essa pessoa chegou a conclusões a que eu, sozinha, nunca teria conseguido chegar. Não penso muito nisso, não me atrai falar ou filmar uma coisa que sinto que domino. Tenho que sentir que entro por uma porta que não sei aonde vai dar. No início é um caminho escuro, sei que ele está lá, mas ainda não o vejo. Vou acendendo as luzes, uma a uma.

Filmou alguns dos temas mais sinistros da atualidade, como o tráfico de mulheres, em "Transe". O que acrescenta a ficção em relação à reportagem ou ao documentário?

Filmei o "Transe" em 2005. Foi complicado porque ainda se falava pouco do tráfico de mulheres, da escravatura sexual. Muita gente não percebeu de onde aquilo vinha, era como se tivesse inventado aquele universo. A reportagem tende a ser incompleta, o [seu] espírito é mais informar, não chega a ser um olhar com o tempo e a profundidade que nos permitam sentir verdadeiramente o que se passa, quem são aquelas pessoas. É uma grande ajuda para tomarmos conhecimento e irmos depois à procura de mais. Parti para o "Transe" graças a uma reportagem que me levou a querer saber mais. Depois das pesquisas que faço tento esquecer os detalhes do que aprendi. Para poder trabalhar uma ficção tenho mesmo que esquecer. A ficção, quando é séria, dá-nos sensações, coisas que nos ficam coladas à pele. Há um lado sensorial no cinema muito forte, como em todas as artes, quando o que olhamos nos toca. Podemos não saber explicar o que é, mas não há necessidade de explicação. Em relação ao documentário, é-me muito mais difícil responder. Há documentários extraordinários que contêm tudo o que mencionei e que transcendem os momentos que filmam. Quando é assim, não há grande diferença entre documentário e ficção.

Acompanhou como cidadã e realizadora a evolução do Portugal pós-25 de Abril. Como avalia o estado da nossa democracia? Também está vulnerável a populismos?

Estamos a aprender que nenhuma democracia está segura, por mais antiga que seja, por mais consolidada que pareça. À primeira vista, a nossa parece segura, embora muito pouco participativa. Delegamos demasiado nas pessoas que elegemos e deixamos andar. Não temos ainda uma cultura da democracia do dia-a-dia, da análise, do protesto. Votamos no nosso partido preferido e vamos à nossa vida. Temos a democracia a fugir em vários países da Europa - e em países que calmamente fazem parte da União Europeia, como a Hungria. E a extrema-direita a ganhar um peso preocupante em muitos outros. A cultura do desaparecimento da verdade da palavra apareceu com Trump e está a espalhar-se por todo o lado. Como se fosse normal dizer-se uma coisa qualquer, espalhar uma mentira, sem qualquer tipo de vergonha. Gosto da palavra "honra". E a honra está a desaparecer a uma velocidade inesperada. Assistimos agora à tragédia brasileira. Como foi possível eleger um homem que disse publicamente - e isto basta para descrevê-lo -, no senado, no momento do "impeachement" de Dilma Rousseff, que dedicava o seu voto ao coronel que torturara a presidente no tempo da ditadura? Ele disse mesmo, bem alto, que esse homem tinha sido "o pavor de Dilma Rousseff". Rousseff foi presa com 23 anos. Como podíamos imaginar que um homem que é um selvagem, sem preparação nenhuma, ia ser eleito presidente do Brasil?

A mulher, hoje, já parte em pé de igualdade com os homens para uma carreira como realizadora?

Infelizmente, não. Ainda é muito mais difícil ser mulher. É o reconhecimento que vai dando a possibilidade de continuar o trabalho, e isso é mais inacessível às mulheres. Só uma mulher ganhou a palma de ouro em Cannes, por exemplo: Jane Campion. Chantal Akerman - que alguns homens que ganharam essa palma já afirmaram terem sido muito influenciados por ela -, nunca ganhou Cannes, nem Berlim, nem Veneza. Isto diz tudo. Ela não gostava que se falasse dessas coisas, considerava-se cineasta e pronto. Não participava em fóruns só de mulheres. É das melhores de todos os tempos e muita gente nem sabe quem foi e o que fez. Algum do melhor cinema que se vai fazendo neste momento é feito por mulheres. Ainda vai levar um belo tempo a pôr as coisas no seu devido lugar.

Há uma nova geração de realizadores portugueses que têm acumulado prémios, como Ricardo Salavisa, Gabriel Abrantes ou André Gil Mata. E autores incontornáveis, como Miguel Gomes, Pedro Costa ou Teresa Villaverde. E há os mais velhos que continuam em atividade. Que lhe diz este panorama?

O cinema português é muito rico e diverso. Trabalhamos com poucos meios, mas temos uma grande liberdade criativa, que é o mais importante. É pena haver ainda pouco apoio para o cinema porque apareceriam mais cineastas com uma voz importante, de certeza. Sermos mais reconhecidos e acarinhados fora de Portugal do que dentro entristece-me. Mas temos feito um grande esforço para estar perto das pessoas, participando em muitas sessões públicas. Talvez isso vá ajudando.

A diminuição de espectadores em salas de cinema parece inexorável. Vê isso com pessimismo ou acredita que o importante é que continue a ver-se cinema, seja onde for?

Não há como ver um filme em sala. A sala grande é o lugar do cinema. Antes de concluir a montagem de um filme vejo-o várias vezes em sala. É na sala que sei se está bem ou não. Nunca concluo sem antes o ver em sala. Mas também vejo cinema, às vezes, sem ser em sala, não é claramente a mesma coisa. Não tem mistério. Mas os bilhetes do cinema são muito caros. Os jovens não têm dinheiro para ir às salas, e uma família inteira que queira ir paga um dinheirão. A distribuição em Portugal não ajuda. Às vezes olhamos e estão a dar os mesmos filmes em todo o lado. Há, felizmente, uns distribuidores e exibidores corajosos que vão contra a maré, mas não é fácil para eles.