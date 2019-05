Terrence Malick continua a sua viagem espiritual

João Antunes, em Cannes Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Realizador norte-americano volta a Cannes com "A Hidden Life"

É um dos mais curiosos "casos de estudo" do cinema contemporâneo. Durante muitos anos um completo eremita, e continuando a recusar aparecer em público, mesmo que seja em Cannes, Terrence Malick realizara apenas cinco filmes em 38 anos, - e dois deles espaçados exatamente vinte anos - quando venceu a Palma de Ouro de Cannes com "A Árvore da Vida", em 2011. Desde então, e além de vários documentários e curtas-metragens, já assinou mais quatro longas-metragens de ficção, a última das quais, "A Hidden Life", de novo a concurso em Cannes.

O novo filme de Malick é uma coprodução com a Alemanha, filmada em Itália, na Áustria e nos Estúdios Babelsberg, perto de Berlim. A ação decorre aliás na Áustria, nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial e a história baseia-se em factos verídicos. Franz, a personagem central é um jovem camponês de uma pequena aldeia da montanha, vivendo com a sua mulher e as suas três filhas pequenas, quando é chamado para cumprir serviço militar.

Mas ao apresentar-se, é-lhe indicado que tem de fazer a saudação nazi e jurar fidelidade eterna a Hitler, o que Franz recusa, por objeção de consciência. Encarcerado numa prisão onde partilha o espaço sobretudo com loucos, é-lhe concedida a liberdade caso volte atrás na sua decisão. Condenado à morte e visitado pela mulher e pelo padre da aldeia, confirma que a sua consciência é mais importante que a vida que ainda o espera, acabando por ser executado.

Nesta sua última obra, Malick continua a explorar a gramática cinematográfica que tão bem introduzida em "A Árvore da Vida": planos longos e em movimento, utilização de grandes angulares, banda sonora plena de temas clássicos e operáticos. E, ao contrário de alguns dos filmes que fizera entretanto, esta opção narrativa resulta em pleno, porque o filme é uma meditação sobre o sentido da vida, sobre o nosso lugar no mundo, a relação espiritual com a natureza e com Deus.

Provavelmente, Malick não levará a Palma de Ouro, com um filme-gémeo de outro em que o conseguira. Mas talvez conquista alguns dos que passaram rapidamente da celebração à demonização do estilo do realizador. "A Hidden Life", que tem já estreia garantida em Portugal, recorda-nos que o cinema, além de uma forma de nos contar histórias, é também uma forma de arte, o que nem sempre acontece com os filmes que se veem aqui por Cannes.