Tex volta a atacar na Anadia

O Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, acolhe, este fim-de-semana, pelo sexto ano consecutivo, a Mostra do Clube Tex Portugal, dedicada ao mais antigo western aos quadradinhos, em publicação ininterrupta desde 1948.

Organizada pelo Clube Tex português, o primeiro a ser autorizado e reconhecido a nível mundial pela Sergio Bonelli Editore, detentora dos direitos da série, a mostra inclui quatro exposições.

Uma delas inclui edições de Tex de diversas proveniências, artigos de merchandising e objetos de coleção. Outra, intitulada "Tex: 71 anos - 71 rostos", revela as diversas faces que o ranger assumiu ao longo de mais de sete décadas de existência, em função dos desenhadores que assumiram as suas aventuras.

As restantes duas são dedicadas aos desenhadores convidados, os italianos Bruno Brindisi e Roberto De Angelis, actualmente a trabalhar nas aventuras do jovem Tex Willer.

Ambos corresponderam ao convite com um desenho original que num caso posiciona Tex e Kit Carson numa cave de Anadia e noutro representa um duelo entre o jovem Tex Willer e um bandido nas vinhas locais. Os dois autores estarão presentes este sábado e domingo para conversas com os fãs e sessões de autógrafos, sendo que Brindisi verá apresentadas em Anadia edições nacionais de duas obras suas: "Tex: Os predadores do deserto" (em edição da Polvo) e "Dylan Dog: Até que a morte vos separe" (G. Floy).

O programa inclui ainda sessões de desenho ao vivo e uma conferência de Antonio Mondillo, um italiano especialista em Tex, com a participação de Júlio Schneider, tradutor das obras de Tex no Brasil, que abordará os temas "A biografia de Tex e como se chegou à criação da sua data de nascimento", "As personagens históricas da saga de Tex" e "A censura em Itália sobre Tex nos anos "60".