The Chemical Brothers vêm ao Rock in Rio

Os britânicos The Chemical Brothers vão tocar no Rock in Rio - Lisboa, com temas que serão lançados este ano. A atuação está marcada para 29 de junho, no Parque da Bela Vista.

Os Chemical Brothers foram anunciados esta terça-feira para o cartaz do Rock in Rio - Lisboa.

A dupla britânica vai tocar, a 29 de junho, temas do seu mais recente álbum "Born in the echoes", lançado em 2015, e promete um concerto recheado de temas bem conhecidos como "Hey boy hey girl", "Galvanize", "Star guitar" e "Go". Já múltiplas vezes nomeados para os mais importantes prémios do mundo da música, Tom Rowlands e Ed Simons irão ainda procurar surpreender o público com temas que vão estrear apenas este ano.

A oitava edição do festival realiza-se nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho e a organização já confirmou a presença dos Muse (dia 23), Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta e Agir (dia 24) e The Killers (dia 29). O último dia ainda não tem nomes anunciados.

Para esta edição, a organização do Rock in Rio garante que não vão faltar novidades: o festival vai contar com mais horas de entretenimento diário (o recinto abrirá portas às 12 horas e encerrará às 2 da manhã) e vai existir uma nova Cidade do Rock, com mais espaços de entretenimento.

O custo do acesso ao recinto é de 69 euros (bilhete diário) e de 117 euros (bilhete para o segundo fim de semana). Os bilhetes para o primeiro fim de semana - com concertos dos Muse, Bruno Mars, Demi Lovato, Anitta e Agir - já se encontram esgotados.