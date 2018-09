The Famous Fest leva humor e improviso ao Capitólio

Dália Magalhães Hoje às 13:38 Facebook



"Um cocktail de improviso, em que o foco é, claramente, 100% humor". Palavras de Hugo Nóbrega a propósito da oitava edição do The Famous Fest, que começa amanhã, no Capitólio, em Lisboa.

"O cartaz traz, essencialmente, grandes novidades e tentamos trazer sempre sessões únicas", contou o programador, ao JN. A abertura do festival, às 22 horas, marca o reencontro em palco de Bruno Nogueira e Miguel Esteves Cardoso com "Fugiram de Casa de Seus Pais", sessão que a dupla apresentou, pela primeira vez, em 2015, no mesmo festival.

Na sexta-feira, Rafael Portugal, humorista brasileiro da Porta dos Fundos, estreia-se em Portugal com o seu espetáculo inédito "Eu comigo mesmo". Na mesma noite, Rui Sinel de Cordes, atualmente a viver em Londres, volta a atuar em Portugal. Em "De uma vez por todas", às 23 horas, o humorista responde ao público sem tabus.

Na última noite, sábado, a encerrar o The Famous Fest, Luís Franco Bastos, Salvador Martinha e Pedro Teixeira da Mota juntam-se, às 23.30 horas, numa sessão exclusiva de "Late Night Stand Up". Mas antes, às 21.30 horas, César Mourão, Gregório Duvivier, Filipe Melo e o convidado especial Gustavo Miranda apresentam "A minha vida dava um filme (Ruim)". Como explicou César Mourão ao JN, "é um espetáculo único, em que um improvisador brasileiro, um português e um colombiano, com Filipe Melo a fazer a ronda sonora, vão improvisar a vida de alguém que está na plateia".

Este ano, há algumas diferenças a assinalar. "Saímos do LX Factory e vamos para o Capitólio, portanto vamos ter uma sala mais preparada para receber vários espetáculos de comédia", contou Hugo Nóbrega. Houve também acréscimo de mais um dia, para "que o público tenha mais hipótese de desfrutar das sessões. E "é o primeiro ano em que temos um Pack Fnac para 3 dias".