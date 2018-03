The Gift apresentam "Altar" no Coliseu do Porto

Ana Rita Neto Hoje às 12:22 Facebook

O grupo português de electro pop The Gift sobe ao palco do Coliseu do Porto esta sexta-feira, pelas 22 horas, para um concerto de apresentação do seu novo álbum, "Altar". A sala está quase esgotada.

A banda portuguesa, formada por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro, leva a palco músicas do novo álbum, "Altar". Garantidas estão surpresas e canções que há muito não tocam e que marcaram o percurso do grupo e que o público poderá relembrar no espetáculo de logo à noite, como "Driving you slow" e "Fácil de Entender", "Front Of", "Song for a Blue Heart" ou "Guess Why".

Os The Gift celebram o lançamento do sétimo disco, "Altar", produzido por Brian Eno e editado em 2017. "Love without violins", "Clinic hope", "Big fish" e "You will be queen" são alguns dos temas que compõe o álbum.

A fornação portuguesa tem percorrido o mundo para apresentar o novo disco, numa digressão que já passou em países como a Holanda, os EUA, a Alemanha, o Reino Unido, onde praticamente lotaram a Union Chapel, uma igreja que recebe espetáculos pop, por Espanha e pelo Brasil.

Este sábado, o grupo português atua no Coliseu de Lisboa, sendo que o alinhamento será diferente ao espetáculo desta noite, no Coliseu do Porto.

Ainda há disponibilidade de bilhetes para os os dois concertos nos Coliseus, após os quais a banda regressa à digressão internacional, atuando no Luxemburgo, dia 16, e em Amesterdão, a 17 de março.