The Gift atuam na redação do JN

The Gift voltam aos palcos para apresentar o novo álbum "Altar", o mais recente disco da banda editado em abril de 2017. Com mais de 20 anos de carreira, o grupo tem concertos agendados para o Coliseu do Porto, a dois de março, e Coliseu de Lisboa, no dia três do mesmo mês.

"Altar" é o sétimo disco da banda portuguesa The Gift. Foi dado a conhecer na Holanda, nos EUA, na Alemanha, Reino Unido e Espanha, em 2017.

Para este ano, a banda protagonizada pela voz de Sónia Tavares preparou um novo espetáculo que, além de reviver os maiores sucessos do quarteto de Alcobaça, inclui também as músicas do novo disco como "Love Without Violins", "Clinic Hope" e "Big Fish" que, conforme a critica, se tornaram canções intemporais.

"Altar" foi composto durante dois anos mas as inspirações para as sonoridades e letras do disco demoraram tres anos a maturar pelo grupo que já conta com mais de 20 anos de carreira.

Porto e Lisboa preparam-se para receber os The Gift nos Coliseus, a dois e três de março, respetivamente.