The Gift: "Obrigada por fazerem uma plateia e uma sala tão bonita"

Os The Gift estiveram sexta-feira no Porto para o primeiro de dois concertos nos Coliseus. A sala de espetáculos da Invicta encheu e a banda não gorou as expectativas do público.

Por volta das 21 horas, as portas do Coliseu abriram e o público ansioso foi enchendo a sala, aos poucos, devido ao clássico Porto-Sporting, e às 21.40 as luzes apagaram e a violinista russa Ian subiu ao palco para fazer a primeira parte do concerto.

22 horas. A sala estava finalmente composta e pronta para receber os The Gift. As luzes acendem e aparece um cronómetro gigante a contar 15 minutos de forma decrescente. Quando marca um minuto, o público começa a contar em uníssono.

Quando o tempo acaba, um vídeo com imagens de vários filmes. Ouve-se várias vezes a palavra "The Gift" e quando menos se espera o grupo entra em palco. Depois "I Love All", música do novo álbum, o público provou que estava ali não só para ouvir, mas também para cantar.

O alinhamento segue com "Big Fish" e "Malifest". "Boa noite Porto, vamos lá tirar esses pés do chão", pediu a vocalista Sónia Tavares. O público logo obedeceu e fez o chão do Coliseu tremer.

"Muito obrigada Porto, muito obrigada por terem vindo aqui ter connosco, obrigada por fazerem uma plateia e uma sala tão bonita, divirtam-se", instigou Sónia Tavares.

O concerto continua. A vocalista faz as honras: "Sejam bem-vindos ao nosso pequeno grande Altar" e começa a cantar "Lost and Found".

Depois de ter cantado apenas as músicas do novo álbum, soam os primeiros acordes de "Primavera" e o público fica ao rubro. "Sabem esta?", pergunta a vocalista. A música e as luzes baixam e, num ambiente intimista, o público acompanha a música o mais alto que consegue.

Logo a seguir, o grupo quis "voltar atrás, quando fizemos dois discos, um colorido e um negro". Seguiram-se "Meaning of Live", "Wake up" e "Ok", sempre com o público a acompanhar.

Ao fim da 13.ª música, Sónia Tavares pede à banda para ter calma e a Nuno Gonçalves, para agradecer ao público. "O que tu fazes para descansares um bocadinho", atira Nuno. "Temos sempre um orgulho tremendo em voltar a casa e nós considerámos, não nos levem a mal, que o Porto também é a nossa casa", atirou. Segue-se uma picardia que arrancou diversas gargalhadas e aplausos do público.

Depois de cantarem mais de sete músicas de álbuns antigos, Sónia Tavares afirma que vai voltar ao "Altar", para cantar o tema "Love Without Violins", que foi gravado com Brian Eno. A vocalista conta que nesta fase dos The Gift, é a música mais importante, pois tem servido como um cartão de visita pelo mundo fora.

Mal acaba, agradecem e saem do palco. O público a saltar começa a pedir "Só mais uma música". A banda não desilude e regressa no encore com "You Will be Queen" e "Clássico", deixando a plateia eufórica.

Sem aviso abandonam o palco, e o público aplaude . Para surpresa de todos, regressam para tocar a tão esperada "Fácil", que o público acompanhou do início ao fim.

"Question" foi o tema escolhido para terminar o concerto. A banda agradece emocionada e despede-se de vez de um público que começa a abandonar a sala sem pressa, como que a adiar a despedida.



A banda não desiludiu o público

Joana Ribeiro tem 20 anos e já assistiu a alguns concertos da banda. Afirma que continua a vir porque, além de gostar muito, considera que se vive "uma atmosfera muito boa, há muita dinâmica e a interação do público com a banda é simplesmente fantástica."

Albertina Bessa, de 41 anos e Morgana Durães, de 25 anos vieram juntas ver o concerto. Foi a primeira vez que assistiram aos The Gift e "adoraram". Morgana vai mais longe e afirma " eu sinceramente não gostava de "Love Without Violins" mas hoje, fiquei rendida à música e à energia dela". Já Albertina considera que Sónia Tavares "é uma mulher poderosa, que transmite energia positiva e muita garra e tem um vozeirão que dá logo vontade de voltar a vir".

Helena Ferreira veio pela primeira vez ver os "The Gift" e considera que "é muito importante continuarmos a apoiar as bandas portuguesas e é por isso que estou cá". O que mais gostou foi da "performance dela em palco".

O disco "Altar" foi lançado em abril de 2017. A banda portuguesa, formada por Nuno Gonçalves, John Gonçalves, Sónia Tavares e Miguel Ribeiro apresenta-se este sábado, no Coliseu de Lisboa. A violinista Ian volta a assegurar a primeira parte do concerto.