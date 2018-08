The Kinks publicam tema inédito, guardado quase meio-século numa gaveta

Ontem às 23:20 Facebook

A banda britânica The Kinks anunciou a publicação de um tema inédito que o compositor e vocalista, Ray Davies, manteve guardado numa gaveta durante quase meio século.

A 26 de outubro sairá uma reedição do álbum "The Kinks Are The Village Green Preservation Society", originalmente publicado em 1968, incluindo a nova canção, "Time Song", indicou a banda em comunicado.

Ray e o seu irmão Dave (guitarra) interpretaram o tema em direto num concerto no teatro Drury Lane de Londres em 1973 e gravaram-no algumas semanas depois, mas este acabou por não ser selecionado para fazer parte do álbum conceptual "Preservation Act 1", lançado no verão desse ano.

"Demos um concerto em Drury Lane, em 1973, para celebrar o facto de estarmos prestes a juntar-nos ao chamado Mercado Comum. Decidi usar a canção como uma advertência de que o tempo do antigo Império Britânico estava a acabar", recordou Ray.

O líder da banda fez nova mistura da faixa da gravação agora incluída na edição comemorativa do 50.º aniversário de "The Village Green Preservation Society".

O álbum inclui ainda diversas versões inéditas dos temas originais, cuja composição representou para Ray "o final de uma época".

"No meu imaginário, é o fim da inocência, da juventude. Algumas das personagens que aparecem são bastante velhas, mas no Village Green não é permitido crescer. Sinto que o projeto em si mesmo faz parte de um ciclo da vida", observou o músico.

O vocalista de The Kinks disse em finais de junho à imprensa britânica que planeava reunir a banda, 20 anos após a sua separação.