The Kooks é a nova confirmação no cartaz do NOS Alive

The Kooks estão confirmados para o cartaz do festival NOS Alive. O grupo britânico de indie rock formado em Brighton em 2004 sobe ao Palco NOS no segundo dia do festival, 13 de julho, anunciou, esta quarta-feira, no Twitter, a banda e a organização do evento.

A banda inglesa que não edita um disco de originais desde 2014, ano em que lançou o álbum "Listen", regressa ao Alive seis anos depois de ter pisado o mesmo palco, em 2009.

Os The Kooks juntam-se a Queens of the Stone Age e The National, bandas já confirmadas para dia 13 de julho, sexta-feira.

Depois de terem esgotado os bilhetes para 14 de julho e os passes para três dias, encontram-se ainda disponíveis os diários de 12 e 13 de julho (a 65 euros) e os bilhetes para os dois dias, pelo preço de 124 euros.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés entre os dias 12 e 14 de julho para a 11.ª edição.