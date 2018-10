Hoje às 09:45 Facebook

Twitter

Os Black Mamba já têm data e nome para o novo álbum de originais. "The Mamba King" chega às lojas e às plataformas digitais a 19 de outubro, depois do lançamento, na semana passada, do segundo single "Believe".

A banda de Pedro Tatanka prossegue o seu caminho no rock emulsionado em funk com alma de diabo disfarçada de soul. Vem do fundo da América este som com consciência social global: o videoclip de "Believe" é feito com imagens inéditas de um documentário que retratam a condição da educação no norte de Moçambique, na região de Nampula.

Aqui há guitarras, há sopros, há rasgos de amor pintado em acordes clássicos e harmonias universais, há ritmos reconhecidos e reconhecíveis, que assumem um legado dançante e dançável.

"The Mamba King" é o terceiro disco da banda, que já tinha já revelado outro single: "Stronger".