The Oafs em miniconcerto na redação do JN

O quarteto de Viana do Castelo vem esta quinta-feira ao minipalco do JN mostrar os seus sons indie/folk.

The Oafs são um grupo indie/folk de Viana do Castelo. No ano passado andaram em tour de norte a sul de Portugal, e também pela Ásia. Desta última viagem resultou o novo videoclip do quarteto, "Scars and Stories".

O grupo começou em 2013, resultado de diversos gostos musicais. Assumem-se, no entanto, como uma banda Indie e Folk. São uma banda a quatro vozes e utilizam instrumentos como clarinete, percussão, baixo e guitarra. "Oaf" quer dizer pessoa desajeitada. Deste modo, o grupo pretende com a designação apelar ao lado descontraído de cada um de nós.

Em 2016 gravaram o álbum "My scars and Stories". Este ano pretendem editar o segundo disco.

Vão estar em miniconcerto no palco do JN esta quinta-feira por voltas das 15:30.