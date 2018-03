Ana Peixoto Fernandes Hoje às 10:30 Facebook

A organização do Festival EDP Vilar de Mouros, anunciou que os The Pretenders e os Public Image Ltd. vão atuar na edição deste ano, que vai decorrer entre 23 e 25 de agosto.

Até agora estavam confirmados no cartaz do festival mais antigo do país, Los Lobos e The Human League.

O evento é organizado pela Surprise&Expectation. Os bilhetes estão à venda por 35 euros/dia e 70 euros o passe para os três dias.