"The Shape of Water" lidera nomeações dos Bafta

O filme "The Shape of Water" do realizador mexicano Guillermo del Toro lidera, com 12 nomeações, os prémios de cinema do Reino Unido, Bafta, foi hoje anunciado em Londres.

A película, que conquistou no domingo dois Globos de Ouro, está nomeada nas categorias de melhor filme e de melhor realizador, entre outras.

Seguem-se "Três Cartazes à Beira da Estrada" e "A Hora Mais Negra", cada um com nove nomeações aos prémios atribuídos anualmente pela Academia de Cinema do Reino Unido.

Para melhor filme são candidatos, além de "The Shape of Water", "Três Cartazes à Beira da Estrada", "A Hora Mais Negra", "Dunkirk" e "Chama-me pelo teu nome".

Para melhor ator estão indicados Daniel Day-Lewis, Gary Oldman, Daniel Kaluuya, Jamie Bell e Timothee Chalamet.

Na representação feminina são candidatas a melhor atriz Annette Bening, Frances McDormand, Margot Robbie, Sally Hawkins e Saoirse Ronan.

Os Bafta são os prémios atribuídos anualmente pela Academia de Cinema do Reino Unido e a cerimónia de entrega decorrerá a 18 de fevereiro, duas semanas antes dos Óscares.