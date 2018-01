"The Shape of Water" vence nos prémios da crítica dos EUA

Hoje às 10:57, atualizado às 10:58 Facebook

"The Shape of Water", do mexicano Guillermo del Toro, foi o grande vencedor dos Critics' Choice Awards, prémios atribuídos pelos críticos de cinema nos Estados Unidos, conquistando quatro galardões, incluindo o de melhor filme e de melhor realizador.

Após o triunfo na 23.ª edição dos Critics' Choice Awards, cuja cerimónia decorreu na quinta-feira na cidade de Santa Mónica, na Califórnia, o filme "The Shape of Water" consolidou-se como um dos favoritos na corrida aos Óscares, marcados para março, depois de ter arrecadado, no domingo, dois Globos de Ouro.

O prémio de melhor ator foi para Gary Oldman ("A Hora Mais Negra") e o de melhor atriz para Frances McDormand ("Três Cartazes à Beira da Estrada").

Já "Coco", de Lee Unkrich e Adrian Molina, venceu na categoria de filme de animação e "In the Fade" (Alemanha e França), de Fatih Akin, arrecadou o prémio de melhor filme estrangeiro, tal como aconteceu nos Globos de Ouro.

Já no pequeno ecrã, "The Handmaid's Tale" foi eleita melhor série dramática, enquanto "The Marvelous Mrs. Maisel" a melhor série de comédia e "Big Little Lies" a melhor minissérie. "The Wizard of Lies" venceu na categoria de melhor filme televisivo.

O prémio de melhor ator de série dramática foi para Sterling K. Brown ("This is Us"), enquanto o de melhor atriz foi atribuído a Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale")

Ted Danson ("The Good Place") e Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel") venceram, respetivamente, nas categorias de melhor representação masculina e feminina de série de comédia.

Por fim, Nicole Kidman foi eleita melhor atriz de minissérie ("Big Little Lies") e Ewan McGregor ("Fargo") melhor ator na mesma categoria.