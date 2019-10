Tiago Braga ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quinta-feira, a partir das 15.30 horas, Tiago Braga estará ao vivo na redação do Jornal de Notícias e em direto para o Facebook e o Instagram do jornal.

"Still In Love With You" é o primeiro single do artista, gravado, em 2014, em Reggio Calabria, em Itália. A oportunidade surgiu através do convite formulado pelo grupo "Tanto di Capello". Um ano mais tarde, Tiago Braga soma um novo single, desta vez composto em português, "Amor (já cá não mora)". Em 2017, lança "Inverno".

No ano passado assumiu publicamente a sua orientação sexual com o videoclip do tema "Ilusão". O objetivo do músico é inspirar outros artistas a fazer o mesmo e aumentar a representação LGBTI+ no quadro da música portuguesa.

Este ano estreou novo single, "Dois A Perder".