O vocalista dos Xutos e Pontapés, Tim, reagiu com surpresa e agrado à homenagem que os Metallica fizeram à banda, que perdeu Zé Pedro em novembro, esta quinta-feira à noite, no palco da Altice Arena, em Lisboa.

Tim saudou os dotes de Robert Trujillo e Kirk Hammett, que, com voz e guitarra, ousaram interpretar o tema "A minha casinha", em jeito de homenagem a Zé Pedro e levando à loucura os fãs que assistiam ao concerto.

Os Xutos não estavam na plateia - uma vez que se encontram a trabalhar para o novo álbum - mas ficaram igualmente surpreendidos quando viram o vídeo da atuação, que Tim considerou estar à altura da original. "Foi fantástico", atirou.

"Não sabia nem faço ideia de onde é que tiveram a ideia, do que lhes passou pela cabeça. Mas realmente é completamente fora... não estava à espera à espera disto", confessou Tim em entrevista à TSF, admitindo que Trujillo "cantou muito bem" e que Hammett "repetiu as malhas do Cabeleira". "Acho que ele deve estar completamente babado", afirmou.

Agora, Tim quer agradecer à banda norte-americana e "descobrir quem lhes deu a dica" ou "como se lembraram".