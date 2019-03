Tirar o tapete a todas as certezas

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:47 Facebook

"Oleanna", de Ricardo Pais, desafia a rever posições num caso de assédio sexual. Na Sala Estúdio Latino, Teatro Sá da Bandeira, no Porto, até 17 de março

Ricardo Pais tinha um desafio: perceber se conseguia montar um espetáculo em qualquer lugar e independentemente dos meios. Escolheu um teatro de bolso e chamou dois atores para dispararem as palavras de "Oleanna", de David Mamet, na versão de Pedro Mexia. A enquadrá-los, uma "imperfeita caixa preta" dominada pelos farrapos de borracha líquida de Filipe Cortez - que fazem eco dos farrapos de texto que os atores debitam. E, finalmente, os dedos sábios da encenação a enfatizarem os momentos cruciais do conflito. Ricardo Pais tinha um desafio, mas vamos perceber depressa que somos nós quem está em xeque.

O tema não podia ser mais perigoso - assédio sexual, violência de género (os jornais hão-de trazer hoje alguma notícia sobre o assunto). A situação passa-se no gabinete de um professor (Pedro Almendra), que ali recebe uma aluna (Mafalda Lencastre). Não simpatizamos com os modos afetados dele, a sua prosápia, a sua falsa rebeldia em relação ao sistema de ensino. Mas ninguém pode ser preso por ser um cretino. O que interessa avaliar é a matéria censurável - e eventualmente criminal - do seu comportamento com a aluna. No gabinete há apenas uma secretária, apenas um lugar de poder.

Os diálogos sucedem-se como uma "batida quebrada", feita de sobreposições e interrupções - e é acelerada por um telefone insistente, espécie de terceiro protagonista. Mas é distinta a eloquência das personagens. No primeiro ato, o discurso dominante é o do professor. No segundo, quando todos os seus atos e palavras se voltam contra ele, através de uma acusação formal de assédio por parte da aluna, a secretária divide-se em dois e os lugares de poder duplicam. E, no terceiro, toda a verve pertence à aluna, o professor apenas balbucia.

"É dificílimo tomar partido nesta peça", dizia Ricardo Pais. E nós acrescentaríamos que é "impossível" não recalibrar a posição, mesmo que tenhamos uma. No seu desafio pessoal, o maior triunfo do encenador foi baralhar todas as contas do público sobre um dos temas mais urgentes da atualidade.