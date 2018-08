Tiros disparados durante gravação de videoclip de 50 Cent

Hoje às 19:44 Facebook

Twitter

A gravação de um videclip do rapper norte-americano 50 Cent foi interrompida, terça-feira à noite, em Nova Iorque, pelos disparos de pelo menos 11 tiros, por alguém que estava dentro de um Porsche branco com matrícula de Nova Jérsia.

As investigações ao caso revelaram, até ao momento, que o atirador usou uma pistola semiautomática de 9 milímetros, mas que acabou por não acertar em ninguém, revela o site TMZ.

O rapper 50 Cent encontrava-se no local a gravar um vídeo com Tekashi69, Casanova e Uncle Murda e fontes próximas de Tekashi acreditam que o objetivo do atirador não seria atingir alguém. A polícia duvida desta tese e está agora a analisar imagens de videovigilância, para compreender melhor o que aconteceu.