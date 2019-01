Todos fazem anos no aniversário do Salgado no Maus Hábitos

Hoje às 17:20 Facebook

Este sábado há mais vinte bandas e DJ no Maus Hábitos, no Porto

Tornou-se o aniversário mais popular da cidade. A festa de anos de Luís Salgado, músico e programador do Maus Hábitos, no Porto, começou por ser "um misto de desafio e bullying, por parte de amigos, quando fiz quarenta anos", revela o aniversariante, tornando-se, ao fim de sete edições, um verdadeiro festival de música, com três palcos e mais de vinte artistas convidados, entre bandas e DJ.

"Muitas pessoas que aparecem nem sabem quem eu sou", diz Salgado, "mas a sensação que existe é que nesta festa cada um celebra o seu próprio aniversário." O segredo para essa alegria, que começou por contagiar 400 pessoas, em 2013, e este ano irá passar pelo rosto de mais de mil, foi sempre um cartaz recheado com os nomes mais vibrantes da música portuguesa.

Mas, se em anos anteriores, a aposta incidiu, sobretudo, em nomes consagrados de diversos géneros musicais, este ano a novidade é que "O Salgado faz anos... Fest!" se assume como "montra da nova música portuguesa, especialmente daquela que é feita no Porto e no Norte do país". Assim, pelo palco Stockhausen, Super Bock e O Salgado, desfilarão promessas como Terebentina, Talea Jacta, Vive les Cônes, Krypto, Decibélicas, Palmiers ou Meera.

Como âncoras do festival, estarão ainda os Parkinsons, a banda punk portuguesa de maior alcance internacional, os Solar Corona, com o seu rock estratosférico, e um novo projeto do rapper Chullage - Pretu. Os bilhetes ainda poderão ser adquiridos sábado, no Maus Hábitos, por 12 euros.