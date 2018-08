15 Maio 2018 às 16:31 Facebook

O jornalista e escritor norte-americano Tom Wolfe morreu esta segunda-feira, aos 87 anos, em Manhattan. O autor do best-seller "A fogueira das vaidades", estava internado no hospital com uma infeção.

A notícia é avançada pelo jornal britânico The Guardian, que cita informação dada por Lynn Nesbit, agente do escritor. O jornal americano New York Times também confirma.