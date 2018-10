Tony Carreira atua hoje ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:29 Facebook

Tony Carreira atua, esta quinta-feira, ao vivo na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido, a partir das 15.30 horas, em direto no Facebook e no Instagram. Quer assistir? Saiba como AQUI.

A celebrar 30 anos dedicados à música, Tony Carreira edita a 2 de novembro um novo trabalho - "As Canções das Nossas Vidas" - gravado ao vivo nos espetáculos acústicos que o cantor realizou no Theatro Circo de Braga, nas noites de 12 e 13 de janeiro.

No final de 2017, Tony Carreira fez uma digressão acústica por diversos teatros e auditórios do país. A experiência, que promoveu a proximidade com o público, levou o artista a gravar os últimos concertos acústicos dessa digressão em CD e em DVD, lançando agora este novo disco.

O álbum conta com três novas canções, como é o caso do single de apresentação "Cosas del amor", um dueto com Rudy Pérez.

Entre os êxitos marcantes que integram a lista das canções escolhidas estão: "A Vida Que Eu Escolhi", "Sonhos de Menino", "Sem Ti Eu Não Sei Viver", "Ai destino, ai destino", "Depois de Ti (Mais Nada)", entre outros.

A antestreia do DVD nos cinemas vai contar com a presença do músico. As sessões vão decorrer no Norteshopping (Matosinhos), Braga Shopping e no Colombo (Lisboa).

No dia 10 de novembro, no Multiusos de Guimarães, e nos dias 16 e 17 de novembro na Altice Arena, Tony Carreira irá realizar o concerto de encerramento das comemorações da efeméride. Um espetáculo onde o alinhamento foi construído com o público e será composto pelos grandes sucessos da carreira, totalmente reorquestrados. "Cosas del Amor" será tocado pela primeira vez ao vivo.

Depois destes concertos, tal como já anunciado, Tony Carreira fará uma pausa no seu percurso musical.