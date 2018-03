Torcido em miniconcerto na redação do JN

Hoje às 10:33 Facebook

O projeto musical de André Nunes, Torcido, vai estar na tarde desta quinta-feira em miniconcerto a partir da redação do JN.

Torcido é o novo projeto musical de André Nunes. O músico português, que vem dos BoiteZuleika, lançou no ano passado novos sons com Torcido. "Cabaça" é uma espécie de caixa de música com muitas histórias, onde a narrativa artesanal ganha terreno em chão permeável e fértil. Temas como "Vapor de Chá", "Atordolado", "Vazio", "Transfusões sentimentais" e "Hipocrisia" compõem o novo projeto Torcido na cultura musical portuguesa.

André Nunes é ainda elemento do projeto coletivo Retimbrar e mentor da Orquestra de Paus e Cordas.