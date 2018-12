Trabalhadores de Serralves elegem Comissão

Miguel Conde Coutinho Ontem às 22:26 Facebook

Funcionários de Serralves vão formalizar representação. Administração diz que se trata de um "direito natural".

Os funcionários da Fundação de Serralves decidiram eleger uma Comissão de Trabalhadores. A convocatória para as eleições, sabe o JN, foi feita em novembro pelo denominado "Grupo de Trabalhadores para a Constituição da Comissão de Trabalhadores" da Fundação e chama também os funcionários a aprovarem os estatutos da futura comissão. A iniciativa está marcada para 7 de dezembro.

A intenção, que terá o apoio da maioria dos trabalhadores, causou inicialmente inquietação no Conselho de Administração de Serralves (CA), que, questionado pelo JN, declarou que se trata "de um direito natural dos trabalhadores" e que "por isso, não tem nenhum comentário a fazer".

Nos últimos meses, não faltaram notícias sobre eventuais dificuldades laborais na Fundação, tornadas públicas depois da polémica demissão de João Ribas da Direção do Museu de Arte Contemporânea. A controvérsia fez levantar várias questões, incluindo denúncias de mal-estar alegadamente provocado pela gestão da presidente do CA, Ana Pinho.

O clima de tensão terá motivado um grupo de mais de 20 funcionários a escrever uma carta ao CA para pedir esclarecimentos sobre a situação na Fundação, segundo noticiou, no final de setembro, o "Público".

O conteúdo da missiva não foi revelado, nem o CA reagiu publicamente ao pedido dos trabalhadores, que decidiram entretanto organizar-se num órgão formal. As comissões de trabalhadores são consagradas por lei e servem para "defesa dos seus interesses e exercício dos direitos previstos na Constituição e na lei", diz o artigo 415.º do Código do Trabalho.

Um semestre difícil

Os problemas na Fundação já viriam de trás, mas, visto de fora, nada fazia esperar que a segunda metade do ano se tornasse tão complicada. Serralves vivia um bom momento, demonstrado, por exemplo, pela exibição simultânea de uma exposição do britânico Anish Kapoor, um dos mais reputados artistas vivos, e outra de Robert Maplethorpe, fotógrafo altamente respeitado, cuja obra tem sido discutida e celebrada.

Foi precisamente a mostra do norte-americano, muito controversa, a espoletar a sequência de eventos surpreendentes numa fundação sobre a qual se tinha a perceção de que trabalhava com serenidade.

Mas há ainda muito por esclarecer sobre o futuro da instituição. O Parque de Serralves continua sem diretor, o Museu está a ser dirigido interinamente, sendo ainda desconhecidos os detalhes sobre o processo de nomeação de um novo diretor. E Ana Pinho está em final de mandato, que termina a 31 de dezembro. Não se sabe se irá ser renovado.

Amanhã há reunião do Conselho de Fundadores, da qual se espera que saiam respostas e explicações, e onde vai ser apresentado o programa de atividades para 2019.