Trabalhadores do Opart concentram-se terça-feira no Ministério da Cultura

Os trabalhadores do Organismo de Produção Artística (Opart) vão concentrar-se na terça-feira junto ao Ministério da Cultura, em Lisboa, durante uma audiência dos sindicatos do setor com a tutela, foi hoje anunciado.

Nesta reunião, segundo o CENA-STE, além da situação dos trabalhadores do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC) e da Companhia Nacional de Bailado (CNB), "serão também abordados temas de outras entidades de criação artística que dependem diretamente do Orçamento do Estado, tais como os teatros nacionais D. Maria II e São João, Casa da Música e orquestras regionais".

A 5 de março último, os trabalhadores do Opart, entre eles cantores e bailarinos, concentraram-se em frente ao Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa, para exigir a resolução da "suborçamentação e precariedade" que dizem afetar a instituição.

"Resgate da missão artística no Opart", "Estatuto do Bailarino" e "Fim da lei 4/2008", que estabelece o regime de contratos de trabalho e de segurança social no setor artístico, eram algumas das reivindicações inscritas em faixas que dezenas de trabalhadores durante cerca de meia hora, no final de um plenário.

A criação de um Estatuto do Bailarino, "problema que persiste há 27 anos", uma sala de ensaios para a Orquestra Sinfónica Portuguesa, "cumprir a missão artística do TNSC e da CNB", aumentar os salários, "acabar com a precariedade e colmatar postos de trabalho em falta", são algumas dessas reivindicações.

De acordo com André Albuquerque, "a suborçamentação do Opart vai agravando os problemas da empresa, quer a nível laboral, quer a nível do cumprimento da missão artística", do Teatro Nacional e da Companhia Nacional de Bailado, cujos trabalhadores estão preocupados com "a indefinição, desorganização, perguntas sem resposta, programações desajustadas e problemas laborais".

Cerca de 200 trabalhadores, também da orquestra, e da área técnica e administrativa, segundo o dirigente sindical, estiveram presentes no plenário e, embora existam "sinais positivos de algumas soluções para as preocupações laborais", decorrentes de uma reunião com o Conselho de Administração do Opart, realizada na semana anterior, permaneciam ainda "questões sem resposta, e um longo caminho a percorrer".

"Iremos fazer comunicações ao público sobre a situação do Opart e, consoante o desenrolar das conversas com a administração e com a tutela, poderá haver protestos, que não definimos ainda, no Festival ao Largo", iniciativa que decorre no verão, com espetáculos ao ar livre, em frente ao Teatro Nacional de São Carlos.

"Alguns trabalhadores, desde coralistas, membros da orquestra e bailarinos, estão numa situação altamente precária, o que mais uma vez prova que a lei 4/2008 veio desregular a relação laboral", indicou André Albuquerque.

Questionado sobre formas de luta que pretendem realizar, o dirigente sindical disse que "trazer os resultados do plenário e as reivindicações dos trabalhadores da empresa para o público, já vai nessa linha, e poderão surgir outras, nomeadamente os protestos no Festival ao Largo, e a greve nunca está fora de possibilidade".

Filipa Castro, bailarina principal da CNB, reiterou a necessidade da criação de um Estatuto do Bailarino específico para os artistas da única companhia nacional, que o reclamam há 27 anos.

"Nós temos um trabalho muito exigente fisicamente, e que provoca muito desgaste e lesões", apontou, defendendo a criação de um seguro especial para os bailarinos, a reforma antecipada, e a criação de uma reconversão para aqueles que deixam de poder interpretar peças coreográficas mais exigentes.

"Fizemos várias propostas à tutela, mas nunca obtivemos resposta. É preciso dar finalmente dignidade a esta profissão", defendeu a bailarina.

Também em declarações à Lusa, João Cipriano, membro do coro do TNSC, indicou que 14 trabalhadores daquele grupo se encontram com contratos precários, e 12 deles com contratos de 11 meses.

"Eu e outros estamos a preencher lugares de necessidade permanente, participamos em todas as produções do teatro, e continuamos em situação precária, não resolvida", apontou.