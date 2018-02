Travis Scott no Super Bock Super Rock

Ana Rita Neto Hoje às 15:14 Facebook

O rapper norte-americano Travis Scott é a nova confirmação para o cartaz do Super Bock Super Rock. O músico atua pela primeira vez em Portugal, a 20 de julho.



O artista, que já colaborou com nomes como Kanye West, Rihanna, Drake ou Kendrick Lamar, vai lançar o seu terceiro álbum, "Astroworld", em abril. No concerto do Super Bock Super Rock, o público poderá esperar temas desse novo álbum, assim como do "Birds in the trap sing McKnight", álbum editado em 2016.

O rapper junta-se, assim, aos já confirmados The XX, Justice, The Vaccines, Julian Casablancas & The Voidz e Sevdaliza, entre outros.

O Super Bock Super Rock regressa ao Parque das Nações, em Lisboa, nos dias 19, 20 e 21 de julho. Os bilhetes para um dia custam 55 euros e o passe 109 euros.