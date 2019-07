Três finalistas disputam prémio Suggia

Hoje às 16:07 Facebook

A sexta edição do Prémio Suggia, criado pela Casa da Música, em homenagem à violoncelista Guilhermina Suggia, tem como finalistas Jérémy Garbarg, do Conservatoire Nationale de Musique et Danse de Paris - França, Hyazintha Andrej, do Zürich University of Arts - Suíça e Elia Cohen Weissert do Koninklijk Conservatorium Brussel - Bélgica. A final realiza-se esta sexta-feira, a partir das 21 horas.

Os três finalistas foram escolhidos por decisão do júri, constituído pelo maestro Pedro Neves e pelos violoncelistas Marc Coppey, Maria de Macedo, Nikolay Gimaletdinov e Paulo Gaio Lima, após as provas de recital realizadas no fim de semana passado.

Os três finalistas disputam o prémio num concerto com a Orquestra Sinfónica Casa da Música, sob a direção de Pedro Neves, maestro que teve também o violoncelo como instrumento de formação.

No concerto final do Prémio Suggia, os jovens violoncelistas interpretam uma obra à sua escolha: Jérémy Garbarg toca o Concerto para violoncelo e orquestra em SI Menor, op. 104 de Antonín Dvořák, Hyazintha Andrej interpreta o Concerto para violoncelo e orquestra em Lá Menor, op. 129, de Robert Schumann, e, por fim, Elia Cohen Weissert apresenta-se com o Concerto para violoncelo e orquestra em Mi menor, op. 85, de Edward Elgar.

Nesta sexta edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música participaram sete jovens violoncelistas oriundos de conservatórios e escolas superiores de música da Alemanha, Bélgica, Dinamarca, França, Reino Unido e Suíça.