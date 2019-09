Três Tristes Tigres ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:22 Facebook

Três Tristes Tigres atuam, esta quarta-feira, ao vivo na redação do JN. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook, a partir das 15.30 horas.

Partindo das letras criadas pela escritora e poetisa Regina Guimarães, a banda Três Tristes Tigres (que poucos conseguem dizer direito) tornou-se uma das mais importantes dos anos 1990.

O seu tema "O Mundo a Meus Pés" é um dos grandes sucessos da música portuguesa.

A banda foi reativada em 2017 e prepara um novo álbum. Ana Deus e Alexandre Soares mantêm também uma relação de trabalho com projetos ligados ao cinema, teatro e dança, e também no coletivo Osso Vaidoso.

Três Tristes Tigres atuam, esta quinta-feira, pelas 21.30 horas, no Auditório Municipal de Gaia, no âmbito do Fórum Internacional de Gaia, um projeto que promove a Língua Portuguesa, com vários espetáculos e atividades na cidade, até 22 de setembro.