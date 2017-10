Trovador americano apresenta "Itinerant Arias" em Portugal

Daniela Oliveira Hoje às 18:13 Facebook

O Theatro Circo, em Braga, recebe hoje à noite Christopher Paul Stelling. O artista, que deu 260 concertos no último ano e meio, vem pela segunda vez a Portugal apresentar o seu mais recente álbum "Itinerant Arias"

Dizem que é um trovador moderno. Habitualmente, apresenta-se ao público de guitarra na mão e percussão nos pés, acompanhado de uma voz cativante.

Christopher Paul Stelling inspira-se nas suas vivências pelo mundo para escrever as letras que, segundo o artista, "não têm em comum nenhum lugar especifico. Baseiam-se em histórias ouvidas, objetos encontrados e melodias perdidas".

No último ano e meio, passou por 46 estados e 14 países diferentes, num total de 260 concertos em cafés, bares, teatros e festivais.

O álbum "Itinerant Arias", que apresenta hoje em Braga, é um registo diferente do habitual. O cantor apoiou-se numa banda com instrumentos mais eletrificados, para a sua gravação.

Gravou o seu trabalho com a colaboração de alguns amigos músicos num estúdio improvisado no meio da floresta, durante uma semana.