U2: Domingo de sangue, domingo de comunhão

Começou com 20 minutos de atraso e, como esperado, com um vídeo que misturou o famoso discurso de Charlie Chaplin do filme "O grande ditador", de 1940, com as músicas "Love is all we left" e "Zooropa".

O público agitava-se e dava-se início à maior celebração deste domingo: a comunhão de 25 mil almas com as quatro que, do palco, lhes devolveram em memória, melodia e liturgia política a emoção de um espetáculo direto à vista, coração e cérebro.

As imagens no LED gigante montado no meio da Altice Arena deram lugar às sombras de Bono, The Edge, Larry e Adam, que arrancaram com os mais recentes "The blackout" e "Lights of home". Bono passeava-se livremente entre o palco principal e um pequeno cenário circular junto da plateia, ligado por um estreito passadiço. Por cima, no ecrã, um mar de luz e cor. Seguiu-se de imediato "I will follow", do álbum de estreia dos U2, "Boy", de 1980, que causou o primeiro pico de pura alegria do público e o levou a esquecer-se pela primeira vez dos telemóveis.

O alinhamento seguiu semelhante aos outros espetáculos da digressão "eXPERIENCE + iNNOCENCE", que começou nos EUA e deu depois o salto para a Europa. A banda começou por privilegiar temas dos álbuns "Songs of innocence" (2014) e "Songs of experience" (2017).

Injeção de adrenalina

Mas houve espaço depois para o repertório mais antigo, os clássicos que fizeram da banda irlandesa uma das mais populares do Mundo. E desde aí foi um sem parar de adrenalina para um público que parecia insaciável: "Beautiful day", "Sunday bloody sunday", "Elevation" ou "Vertigo" foram alguns dos grandes momentos da noite, acompanhados por um público em uníssono e em plena união com a banda, todos sintonizados com os melhores acordes de uma obra e uma carreira já bem longas.

No final de "Summer of Love", um dos temas do último álbum da banda, os ecrãs do Altice Arena projetaram imagens do drama vivido por muitos imigrantes que tentam chegar à Europa de barco pelo Mediterrâneo logo seguido de vídeos de manifestações anti-nacionalistas - começou a soar então "Pride (In The Name of Love)" que terminou com Bono a gritar: "This is who we are!". Um grito de alerta e de esperança por uma humanidade melhor captado por muitas das câmaras dos telemóveis inquietos dos fãs.

E foi com a bandeira da União Europeia de fundo que os U2 entoaram "Get Out of Your Own Way", mais um dos muitos apelos da noite, desta feita por uma Europa unida contra os fantasmas do fascismo. No final, Bono revelou que "sem os meus companheiros da banda eu seria 1 / 4 de artista e sem a minha companheira eu sou metade de um homem".

Durante o espétaculo ocorreu ainda uma projeção de um vídeo, em que Ana Moura participou, que promoveu a ação "Poverty is sexist", da organização ONE, cofundada por Bono, em que um coro feminino apelava ao combate às condições de pobreza extrema com que muitas mulheres se debatem nos países menos desenvolvidos.

No encore, os U2 subiram ao cenário para cantar "Love is Bigger Than Anything in Its Way", acompanhado no vídeo por imagens de amor entre pessoas de ambos os sexos, antes de arrancar para o último momento da noite com "13 (There is a Light)" - no final, o "deus" Bono desceu do céu do palco e desapareceu num corredor formado por seguranças, entre o público, talvez como uma última mensagem de urgente comunhão entre os homens.