Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

A banda irlandesa U2 foi forçada a interromper um concerto no sábado à noite, em Berlim, ao cabo de apenas algumas canções, depois de o vocalista, Bono, ter perdido subitamente a voz.

"Lamentamos profundamente a anulação do concerto desta noite. Bono estava em plena forma e a sua voz em excelentes condições antes do espetáculo mas, após algumas canções, ele sofreu uma perda completa de voz, indicou o grupo irlandês num comunicado publicado no seu 'site' oficial.

No vídeo registado por alguns espetadores, Bono já só consegue declamar a letra da música, quase sem voz, e pede uma pausa.

Os U2 afirmam não compreender o que se terá passado com a voz do seu líder e vocalista, indicando que vão "consultar um médico".

O incidente ocorreu no segundo e último concerto em Berlim integrado na digressão europeia "eXPERIENCE + iNNOCENCE".

Desde o início do espetáculo, Bono mostrou estar em dificuldades com a voz, segundo a agência France Presse. O cantor, de 58 anos, ainda parou para beber água mineral mas nada mudou. Bono anunciou depois que não poderia prosseguir. Os espetadores deverão poder voltar a assistir a um concerto dos U2 em data a anunciar.

Na véspera do primeiro concerto em Berlim, Bono denunciou a violência perpetrada por grupos de extrema-direita em Chemnitz, na Alemanha. "Gente como esta não tem lugar na Europa nem neste país", comentou.