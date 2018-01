U2 marcam segundo concerto em Lisboa a 17 de setembro

Hoje às 11:27 Facebook

Os U2 vão dar um segundo concerto em Lisboa, a 17 de setembro na Altice Arena, e os bilhetes serão colocados à venda a 2 de fevereiro, foi anunciado pela promotora, esta quinta-feira.

A banda rock irlandesa esgotou o primeiro concerto anunciado, para 16 de setembro naquela sala de espetáculos, no âmbito da digressão "EXPERIENCE + iNNOCENCE", pelo que foi marcada uma nova data.

O anúncio desta segunda data é feito no dia em que foram postos à venda os bilhetes para o concerto do dia 16 de setembro, que esgotaram rapidamente.

Com preços a variar entre os 37 euros e os 325 euros, os bilhetes foram disponibilizados a partir das 10 horas apenas em algumas lojas Meo e através da Blueticket, depois de ter havido um período de pré-venda no "site" oficial da banda.

Num dos pontos de venda, no Porto, foram vendidos 180 bilhetes (a 80 euros cada), dos 440 disponíveis, nos primeiros 45 minutos após a abertura da bilheteira na loja da Meo na Rotunda da Boavista. Dezenas de pessoas passaram noites à espera do momento.

Noutro dos pontos de venda, na Amadora, Sérgio Cardoso foi o primeiro a comprar bilhete, depois de ter estado à espera no local desde domingo passado. À Lusa, visivelmente cansado, não escondeu a felicidade por ter conseguido bilhetes e contou que esta será a terceira vez que verá os U2 ao vivo.

Cerca das 10 horas, além de Sérgio Cardoso, mais de 300 pessoas estavam concentradas na entrada do centro comercial Dolce Vita Tejo, com os primeiros da fila a denunciarem as longas horas de espera, tapados com cobertores, cachecóis e gorros. Entre eles circulavam pacotes de bolachas e bebidas.

No ponto de venda estavam disponíveis 770 bilhetes e cada pessoa tinha direito a quatro bilhetes, o que significa que muitos não conseguiram comprar ingressos. Foi o caso de Ana Nascimento, a última pessoa que a agência Lusa encontrou na fila.

"Não tenho muita esperança de conseguir bilhete, mas vim na mesma. Não quis vir mais cedo, mas queria comprar para a família. Se houvesse uma segunda data era ótimo", disse na altura à Lusa, quando ainda não tinha sido anunciado o segundo concerto.

Nas vendas "online", através da Blueticket, às 10:00:31 existiam quase 43 mil pessoas em fila de espera para comprar bilhete.

Esta será a sexta vez que os U2 atuam em Portugal, oito anos depois de terem feito dois concertos esgotados no Estádio Cidade de Coimbra, em outubro de 2010. Em 1982, tocaram no festival de Vilar de Mouros e em 1993, 1997 e 2005 atuaram no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Os U2 voltam agora à estrada depois de terem feito em 2017 uma digressão de celebração dos 30 anos do álbum "The Joshua Tree".

Em dezembro passado lançaram o álbum "Songs of Experience", que dá o mote agora para a nova digressão mundial, que começa a 02 de maio em Tulsa, nos Estados Unidos, e chega à Europa a 31 de agosto, em Berlim.

Formados em Dublin em 1976, os U2 integram Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr.