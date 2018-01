U2 regressam a Portugal mas há outros concertos para ver em 2018

Hoje às 08:28 Facebook

A banda irlandesa U2 vai atuar em Lisboa, no Altice Arena, a 16 de setembro, no âmbito da digressão europeia da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour.

Em comunicado, a produtora Live Nation acrescenta que os bilhetes estarão à venda a partir de dia 26 de janeiro. Para os subscritores do site U2.com, está reservada a primeira pré-venda dos bilhetes na próxima quinta-feira (10 horas) e no sábado (17 horas).

A segunda será para os fãs que adquiriram o álbum Songs of Experience na pré-venda, antes de 30 de novembro de 2017, e que, além do espetáculo em Lisboa, têm também direito a esta venda antecipada para os espetáculos do Reino Unido, França, Espanha, Dinamarca, Itália, Irlanda e Holanda.

Estes fãs vão receber um código único que dá acesso só a esta segunda pré-venda, que decorre entre 22 de janeiro, às 09:00, e o dia 24 de janeiro, às 17 horas.

A digressão Europeia da eXPERIENCE + iNNOCENCE Tour dos U2 tem início mundial a 02 de maio, em Tulsa, Oklahoma, chegando à Europa a 31 de Agosto, em Berlim, para uma série de datas europeias que incluem Colónia, Paris, Madrid, Copenhaga, Hamburgo, Amesterdão, Milão, Manchester, Londres e Lisboa.

A banda irlandesa junta-se a outros grande nomes da música mundial que vão passar em 2018 por Portugal:

Mettalica -1 de fevereiro na Altice Arena;

Bob Dylan - 22 de março na Altice Arena;

Arcade Fire - a 23 de abril no Campo Pequeno;

Sam Smith - a 18 de maio na Altice Arena.

LCD Soundsystem - 1, 20 e 21 de junho, no Coliseu de Lisboa

Marylin Manson - 27 de junho, no Campo Pequeno

Shakira - 28 de junho, na Altice Arena

Lenny Kravitz - 1 de julho, na Altice Arena

Ozzy Osbourne - 2 de julho, na Altice Arena

Kiss e Megadeth - 10 de julho, no Estádio Municipal de Oeiras

Scorpions - 11 de julho, no Estádio Municipal de Oeiras

Iron Maiden - 13 de julho, na Altice Arena

Queens of Stone Age e The National - 13 de julho no NOS Alive

Pearl Jam - 14 de julho, no NOS Alive

Jamiroquai - 20 de julho, no Marés Vivas