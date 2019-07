Última foto de Cameron Boyle no Instagram transformada em memorial pelos fãs

JN Hoje às 20:15 Facebook

A última fotografia que Cameron Boyle partilhou no Instagram, a preto e branco, depressa reuniu milhões de reações, enquanto os fãs acordavam para a triste notícia da morte da estrela da Disney.

Na imagem partilhada sábado, poucas horas de morrer, vê-se a cara do ator de perfil, numa imagem tirada em 2018, para uma entrevista à revista "ID". Este é o ponto escolhido por milhares de fãs, para deixarem um última mensagem a Boyle, que morreu, este domingo, durante o sono.

Famoso pelas interpretações no filme da Disney Channel "Os descendentes" e na série "Jessie" do mesmo canal, Cameron Boyce, de 20 anos, terá sofrido uma convulsão. Os fãs estão em choque.

A família do jovem confirmou o óbito. "É com o coração profundamente pesado que damos conta de que perdemos o Cameron. Faleceu durante o sono devido a uma convulsão, resultado de uma condição médica para a qual estava a ser tratado. O Mundo agora está, sem dúvida, sem uma de suas mais brilhantes luzes, mas o seu espírito viverá como reflexo da bondade e da compaixão", declarou um porta-voz.

Apesar de muito novo, Cameron Boyce tinha já uma longa carreira. Destacou-se em filmes como "Eagle Eye", ao lado de Shia LaBeouf, e "Grown Ups", onde contracenou com Adam Sandler, que já reagiu à sua morte. "Muito jovem. Muito doce. Muito engraçado. Apenas o miúdo mais porreiro, talentoso e decente do Mundo. Amava aquele miúdo. Preocupava-se tanto com a sua família. Obrigado, Cameron, por tudo o que nos deste", escreveu nas redes sociais.

Natural de Los Angeles, Cameron estreou-se aos 9 anos no filme "Mirrors". "Era já um veterano do mundo do espetáculo", descreveu a Disney, em comunicado, sublinhado que "era um artista incrivelmente talentoso, uma pessoa extraordinariamente atenciosa e, acima de tudo, um adorável e dedicado filho, irmão, neto e amigo".

Os elogios ao malogrado artista são comuns e vão-se multiplicando entre entre fãs e por quem partilhou o plateau com ele. À boleia da fama, Cameron Boyce também se dedicava a vários projetos de caridade.