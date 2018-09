Últimos mergulhos do Milhões de Festa antes de Os Tubarões e Mouse on Mars

Delfim Machado Hoje às 16:24 Facebook

O quarto e último dia do Milhões de Festa já começou nas piscinas municipais de Barcelos, este domingo à tarde. Os Tubarões de Mouse on Mars são os nomes mais esperados à noite.

Tudo se compõe para que a estimativa da organização, de receber entre 10 a 12 mil pessoas em quatro dias, se cumpra. As piscinas municipais de Barcelos receberam na tarde deste domingo a segunda enchente de festivaleiros que se quiseram refrescar para repor as energias de uma noite longa de ontem cujos concertos imperdíveis só terminaram perto das quatro da manhã, com The Bug acompanhado por Miss Red.

No sábado, de resto, houve pelo menos uma mão cheia de grandes concertos, com destaque para o soul/tripop de WWWater, a eletrónica de Gazelle Twin, o free jaz de Nubya Garcia, o punk/grunge de Bala e o stoner rock de Electric Wizard. Estilos para todos os gostos.

A noite deste domingo também promete ser longa mas não tanto, visto que o último concerto, de UKAEA, é às 00.50 horas. Antes, há a dupla de eletrónica alemã, Mouse on Mars, que promete ser um dos nomes mais marcantes e dançáveis da noite. Para dançar também há Os Tubarões, banda cabo-verdiana cuja sonoridade reflete a boa tradição daquele país.