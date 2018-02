Um "big brother" egípcio no Fantasporto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 00:59 Facebook

Superprodução egípcia, "The originals", é o principal destaque desta quarta-feira no Fantasporto, que decorre no Teatro Rivoli, no Porto, até quatro de março.

Foi um dos filmes destacados por Mário Dorminsky, diretor do Fantasporto, durante a apresentação do festival. "Al-Asleyeen / The originals", de Marwan Hamed, é uma superprodução egípcia que tem hoje a sua antestreia mundial, às 19 horas, no Grande Auditório do Teatro Rivoli. Anunciado como comédia dramática, o filme segue a história de um bancário despedido que se movimenta num ambiente tecnológico de vigilância permanente. Distopia futurista ou o mundo que temos?

Nesta quarta-feira exibem-se ainda duas produções das Filipinas. A história de um travesti nas ruas de Manila é o tema de "Bhoy Intsik", de Joel Lamangan, que terá projeção às 15 horas. Já "The water spirit", de Dan Villegas, que passa às 17 horas, foca-se numa família que se vê a braços com um ataque demoníaco. O realizador foi distinguido com o prémio para Melhor Realizador do Metro Manila Film Festival, em 2014, com "English only, please".

Também o Pequeno Auditório merece uma visita a partir das 16 horas. Trata-se da competição de filmes portugueses produzidos em escolas de cinema, sendo apresentados trabalhos oriundos da Escola Superior Artística do Porto, Universidade Lusófona de Lisboa ou Escola Artística de Soares dos Reis. As últimas sessões têm início às 18.30 horas.