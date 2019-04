Um casal de pequenos criminosos em comédia romântica

João Antunes Hoje às 11:34 Facebook

"Quero-te Tanto!" junta Benedita Pereira e Pedro Teixeira numa comédia de Vicente Alves do Ó.

Mia e Pepê são um jovem casal. Quando descobrem que estão à espera de um filho, decidem que têm de aumentar o seu rendimento familiar. A fórmula encontrada é roubar o armazém das "rapidinhas da sorte". Mas como o crime nem sempre compensa, são apanhados e colocados em prisões distintas. Só que, como estamos no cinema, e no âmbito de uma comédia romântica, com laivos de musical, o amor terá de triunfar...

É este o quadro de "Quero-te Tanto!", o novo filme de Vicente Alves do Ó, que reúne no cartaz dois rostos muito conhecidos da televisão: Benedita Pereira e Pedro Teixeira. Em conversa com o JN, foi a atriz que começou por salientar o bom momento do cinema português. "De repente há muito mais filmes a serem produzidos. Não sei se há dinheiro. Mas há vontade. Acho que pode ser um ponto de viragem", refere. "E este é mesmo uma coisa de loucos. Podia não resultar, mas resulta bem."

Por seu lado, Pedro Teixeira, para quem a personagem "é uma criança grande", recorda o que sentiu quando leu o guião pela primeira vez. "Fiquei a pensar, eu vou fazer um filme do Vicente? Mas é este? Foi isto que me calhou a mim?" recorda. "Mas depois sento-me à mesa com o Vicente e com a Benedita e começo a perceber que realmente tínhamos um grande filme nas mãos e que podíamos fazer uma coisa muito bonita."

Benedita Pereira teve praticamente a mesma reação. "Disse para mim, mas que maluqueira, o que é que ele tomou?", admite. "Mas fiquei muito contente por ele pensar em mim para aquela personagem. Apesar de ser um bocadinho maluca, não é o género de personagem que costumo fazer. Mesmo na comédia já tinha feito personagens mas sem ser neste registo da ingénua, não muito inteligente e sem grandes ambições."

Os dois atores pertencem à primeira geração dos "Morangos Com Açucar". Mas, afinal, como recorda Benedita Pereira, "só nos cruzámos nos corredores, mas nunca fizemos uma cena juntos. E muito poucas vezes nos cruzámos na vida. Eu fiz o início da série dele dos Morangos, porque na altura não sabiam muito bem como é que haviam de se descartar das personagens antigas. Muita gente acha que nós nos cruzámos, mas não."

Voltando ao filme, os protagonistas partilham também o prazer que foi trabalhar com o realizador. "Foi espetacular. Adorei trabalhar com o Vicente. Senti imensa liberdade", diz Benedita. "Ele é louco, no bom sentido. Põe toda a equipa nesse espírito." E o seu parceiro de aventura concorda. "Toda a gente acreditou naquilo que estava a fazer. Uma das coisas que me disse, foi: entrega-te, não tenhas problema nenhum em dar tudo aquilo que tiveres à personagem, porque eu estou aqui, confia em mim. E foi isso que nos fizemos desde o início. E felizmente que o fizemos, porque o resultado final é maravilhoso."

Agora que o filme chega às salas, chega também a hora da verdade. "Tenho a certeza que as pessoas que forem ver vão dizer aos amigos e aos familiares para verem, porque vão sentir-se bem a ver o filme. O filme é muito bonito e muito divertido e tenho a certeza absoluta que vai ficar nas salas por muito tempo", espera Pedro Teixeira. E Benedita Pereira não podia concordar mais. "Eu ri-me que nem uma perdida. E conhecia o filme, estava lá. Mas acho que aquilo funciona mesmo", diz-nos." Os portugueses não têm essa tradição de ir ver filmes portugueses. Mas acredito mesmo que este vai ser o ano da mudança e que será com este filme".

Numa nota final, Pedro Teixeira faz um voto: "As pessoas precisam de sair de casa e dizer, está bem, estão estes doze filmes em exibição, mas é este que quero ver. O nosso trunfo é termos uma comédia maravilhosa e que faz sentir bem quem a vê."

Vicente Alves do Ó: "A história nasceu numa notícia de jornal"

Autor de filmes como "Florbela" ou "Al Berto", o realizador vira-se agora para outro registo.

Depois de vários filmes dramáticos, tem-se dedicado mais à comédia. Porquê esta viragem?

Não acho que seja uma viragem. Estou é a dar a conhecer ao público que também tenho isso dentro de mim. Eu tenho um lado solar que gostava também de explorar no cinema. A comédia é muito difícil, mas é uma coisa que há muito ambicionava fazer.

Onde é que foi buscar esta história?

A história é demasiado mirabolante, nasce numa notícia de jornal que li há 18 anos, sobre um preso de Lisboa que tinha conseguido fugir e tinha sido avistado nas redondezas da prisão feminina de Odemira onde a companheira tinha sido encarcerada porque os dois tinham sido apanhados com droga. Achei aquilo profundamente romântico.

Quais são as principais referências cinematográficas?

A nouvelle vague francesa anda por aqui, na forma como construí a história, as personagens, a estética, os décors, o guarda-roupa, a própria forma de filmar, a desmontagem que às vezes faço. Foi muito importante para mim na altura, quando estava a aprender o que era o cinema. E essas coisas ficam cá todas.

O filme é quase construído como um musical. Como é que conseguiu os direitos daquelas canções todas?

Foi tão difícil. No cinema português temos tão pouco dinheiro para a banda sonora e esta acaba por ficar em segundo plano. Eu fui buscar coisas da minha infância e adolescência, referências da minha mãe e do cinema português dos anos 60 e 70. Conseguimos comprar o que conseguimos comprar. E ainda sonho fazer um musical, completamente original.

O que se pode saber já do "Golpe de Sol", que estreia no final do verão?

Tem estado a fazer uma carreira bonita lá fora. É um filme completamente diferente, vou entrar noutro registo outra vez. É um filme mais fechado, mais dramático, mais psicológico. Foi um desafio enorme ter quatro atores completamente diferentes fechados numa casa de praia, a viver o seu inferno particular.

Como é que consegue fazer tantos filmes de seguida, foi sorte ou muito trabalho?

Um pouco as duas coisas. As pessoas falam disso quando estamos a fazer coisas mas não se lembram de nós quando não estamos a fazer nada. Tenho muita pena, mas vão ter de levar comigo enquanto eu não me cansar. Eu preciso muito disto para viver, para respirar, para acreditar na vida.