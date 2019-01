Um conto da América pelo velho Clint Eastwood

João Antunes Hoje às 14:31 Facebook

É uma excelente notícia para os apreciadores da obra de Clint Eastwood. São muitos e têm bom gosto.

​​​​Quase a completar 89 anos, Clint está de volta, na dupla categoria de ator e realizador, com "Correio de droga".

O filme baseia-se numa curiosa história verídica, revelada num artigo do "The New York Times". Um horticultor de 90 anos, veterano da II Guerra Mundial, foi apanhado a transportar um carregamento de cocaína, algures no estado do Michigan, EUA, avaliada em três milhões de dólares e pertencente ao cartel mexicano de Sinaloa.