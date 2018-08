Um espetáculo de comédia que une Portugal e Brasil

Dália Magalhães 25 Maio 2018 às 10:06 Facebook

Twitter

A sessão de comédia "Stand-Up Sessions - Especial Brasil" junta os humoristas portugueses Hugo Sousa, David Cristina e Alexandre Santos e os brasileiros Victor Sarro e Cláudio Gonzaga, nos próximos dias 28, em Ílhavo, e 29 de maio, na Figueira da Foz.

Hugo Sousa, comediante, ator e apresentador, é um dos nomes mais conhecidos do stand-up comedy português. Este ano, os escolhidos para o acompanhar foram David Cristina, comediante e músico que já atuou em vários palcos nacionais, e Alexandre Santos, um dos humoristas com mais visualizações no Youtube.

Diretamente do Brasil vêm Victor Sarro e Cláudio Gonzaga. Ambos começaram a carreira no grupo "Comédia em Pé" e, atualmente, para além da comédia, também se dedicam à escrita e à televisão.

A primeira sessão é realizada no Centro Cultural de Ílhavo, às 21.30 horas. Por sua vez, a segunda noite de humor ocorre no Medeia, Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, pelas 22 horas.

Os bilhetes custam 12 euros e podem ser adquiridos nos locais habituais.