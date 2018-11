Um expresso na Palma da mão

Tiago Rodrigues Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Em 1975, um jovem Jorge Palma de 26 anos lançava o primeiro disco, "Com Uma Viagem na Palma da Mão". Hoje, mais de quatro décadas de carreira depois, o músico continua na estrada ou, neste caso, nos carris onde passa o "Expresso do Outono", nome da mini digressão com paragens no Porto, Coimbra e Lisboa.

Esta noite, na Casa da Música, dá o primeiro concerto e tem uma música para estrear, a primeira de um novo álbum a lançar em 2019.

Habituado a anotar as ideias e rascunhos das canções enquanto viaja, foi assim mesmo que Jorge Palma falou ao JN sobre as novidades, por chamada, no carro, parando por vezes o raciocínio e justificando que estava "a escrever uma letra". É também por esse gosto que deu o mesmo nome à digressão e à nova música: "Eu andava muito de comboio quando ia para o colégio interno, dos 14 aos 17 anos. Agora ando mais na estrada, mas a ideia é fazermos uma viagem pelo meu percurso e passado", explicou.

Além do concerto de hoje, a banda volta a tocar no Porto no dia 26, no Teatro Tivoli, em Lisboa, no dia 21, e no Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, a 7 e 8 de dezembro. Jorge Palma é acompanhado pelos habituais parceiros da estrada, Pedro Vidal (guitarras e direção musical), Gabriel Gomes (acordeão), o filho Vicente Palma (guitarra e teclados), Nuno Lucas (baixo) e João Correia (bateria), e conta ainda com "um convidado especial". "É instrumentista, mas não vou dizer quem, porque é surpresa", desvendou o cantor. O grupo vai revisitar algumas das músicas dos álbuns anteriores, "terminando com o "Com Todo o Respeito", de 2011, que foi o último".

Novo disco no primeiro semestre de 2019

Sobre o novo projeto que tem em mãos, sete anos depois de editar o último álbum, Jorge Palma respondeu que não gosta de "prometer nada, mas a ideia é lançar o disco no primeiro semestre de 2019".

"Tenho mais ou menos seis canções que acho que vão entrar, mas ainda tenho de lhes dar umas voltas. Depois destes concertos, tenciono atacar séria e rapidamente, de forma mais profunda, as canções que quero ter no novo disco. Quero tê-lo pronto em meados de janeiro, mas depois há o processo de mistura e masterização", revelou.

Para já as datas de concertos são cinco, mas depois de estrear o álbum pode haver mais. "Poderemos ir ao Altice Arena, por exemplo, aos Coliseus e às ilhas", afirmou o músico, abrindo a cortina do espetáculo de logo à noite: "Espero uma grande receção, como tem acontecido sempre no Porto. Vai haver muito calor e lufadas de ar fresco, como a nova música que vai ser estreada neste concerto. Tem uma letra que parece para crianças e é um pouco mágica", avisou, como que num convite para embarcar neste expresso com destino a um dos grandes da música portuguesa.