"Um forte cheiro a maçã", uma peça sobre a comunicação, ou a falta dela

"Um forte cheiro a maçã", uma peça sobre a comunicação interpessoal ou a falta dela, estreou na semana passada, no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, em Algés, e fica em cena até ao próximo dia 2 de junho.

Texto de Pedro Eiras e exímia encenação de Tiago Fernandes e Pedro Giestas, "Um forte cheiro a maçã" é uma peça que evidencia a falta de comunicação entre as pessoas e a distração em relação ao outro, num mundo onde "o que nos aflige à segunda-feira já não existe à terça", retrata Ana Nave, uma das atrizes.

Em palco, uma família, treze pessoas à volta de uma mesa, conversas paralelas, algumas que nunca acabam, e gente que é sistematicamente interrompida. Dois terços das conversas são aparentemente inócuas e, no entanto, é assim mesmo que ressalta a mensagem: ninguém se ouve. A dada altura, um deles dá uma notícia demolidora, mas até quase ao fim da peça ninguém a questiona.

"A peça não é sobre o que ele anuncia. É aquilo como poderia ser outra coisa. A peça é sobre a reação de quem está presente", explica Tiago Fernandes, um dos encenadores.

Mas, afinal, o que é que falhou? A pergunta só no fim aparece, num "monólogo cheio de memórias sensoriais" mas "onde nada se objetiva", explica Ana Nave.

Da gargalhada às lágrimas, e ao contrário, "Um forte cheiro a maçã" transporta-nos para a loucura dos dias. "Sempre muitas pessoas e ninguém está com ninguém. Ali, são treze solidões em cena", resumiu o autor do texto, Pedro Eiras, professor na Universidade do Porto.

Estará em cena até 2 de junho, de quarta a sábado, pelas 21.30 horas, no Teatro Municipal Amélia Rey Colaço.