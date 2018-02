Um guerrilheiro punk no Teatro Carlos Alberto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:28 Facebook

"Magma - No limite da selvajaria", criação de Flávio Rodrigues, estreia esta quinta-feira no Teatro Carlos Alberto, no Porto, e fica em cena até sábado.

Flávio Rodrigues teve dificuldade em definir o objeto cénico que propõe. "Algo entre a dança, a performance ou o teatro", disse o criador de "Magma - No limite da selvajaria", espetáculo que estreia esta quinta-feira, 15 de fevereiro, no Teatro Carlos Alberto, no Porto.

O que vemos em palco é um solo do artista formado no Ginasiano e no Balleteatro, que alude ao conflito interior e à sua extensão mais dramática - a guerra entre os homens.

Com uma indumentária que o situa entre o punk e o "partizan", Flávio Rodrigues movimenta-se entre sons de balas e explosões, enquanto vai desfraldando uma enorme bandeira que representa a "esperança".

Ao criador interessou-lhe ainda a questão do "tempo na criação", revelando que o processo de "Magma" foi o mais longo de todos os espetáculos que concebeu. O que se reflete nesta proposta, que se desenvolve lentamente, por aproximações, procurando as matizes que configuram um campo de batalha existencial.

Chamar "poema cénico" ao espetáculo poderá servir para dar conta da sua natureza híbrida e aberta. Mas parece faltar ainda alguma consistência à sua "força poética". Fica a pista para um criador que defende a cultura punk e "underground" como ato de resistência e sabotagem.

A peça tem 50 minutos de duração, fica em cena no Teatro Carlos Alberto até sábado, 17 de fevereiro, com récitas às 21 horas. Os bilhetes têm o preço único de 10 euros.