Já teve morte anunciada, mas ganhou há poucos anos uma nova vida, com centenas de novos podcasts a nascerem. E se muitos têm qualidade e interesse duvidosos, outros, muitos, são uma boa forma de se estar a par com o Mundo. Até mesmo o jornalismo ganhou uma nova pujança, com reportagens áudio de grande qualidade.

Os podcasts, cujo dia internacional se assinalou este domingo, nasceram na primeira década deste milénio (no ano 2000 surgiu a primeira ideia de possibilitar a distribuição por feeds RSS de áudio) e o nome tem origem num artigo de 2004 do jornal britânico "The Guardian", em que se refere a revolução digital áudio apoiada pelo consumo de ficheiros mp3 em movimento, com dispositivos como o iPod, por exemplo. E foi no dispositivo da Apple que o jornalista Ben Hammersley se baseou para questionar se o nome "podcast" deveria ser utilizado. Na verdade, é uma mistura de "pod" com a palavra inglesa para transmissão, broadcast.

Mas como se pode definir este formato de transmissão áudio? A melhor forma de o explicar será dizer que é a rádio à hora que o ouvinte quiser, porque o ficheiro é descarregado automaticamente para um dispositivo quando há uma atualização e o utilizador não está dependente de uma grelha definida por terceiros para ouvir o conteúdo.

Muitas rádios já disponibilizaram os seus conteúdos neste formato, para alcançar ouvintes que não tinham disponibilidade para os acompanhar em antena. Em Portugal, programas como o Governo Sombra, da TSF, ou o Homem que Mordeu o Cão, da Rádio Comercial, lideram os tops do iTunes..

Um dos apelos do formato é a facilidade de acesso de qualquer pessoa à produção, a baixo custo, do conteúdo. Basta um microfone, um gravador e um dispositivo para colocar online o ficheiro. E é por isso que cada vez mais existem programas que vivem exclusivamente em podcast.

O JN sugere-lhe alguns por onde pode começar a navegar pela imensa oferta.

Maluco Beleza

Rui Unas entrevista de forma descontraída personalidades mais ou menos famosas, num formato que começou em podcast e evoluiu para transmissões em direto no YouTube. Ouvir as conversas é gratuito, mas os utilizadores são convidados a patrocinar o Maluco Beleza através da plataforma Patreon, para terem acesso a conteúdos exclusivos.

Perguntar Não Ofende

São "entrevistas com contraditório" conduzidas por Daniel Oliveira, "o que não faz chorar", segundo o próprio. Ricardo Araújo Pereira, Assunção Cristas, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já por lá passaram. Tal como no Maluco Beleza, as entrevistas são disponibilizadas gratuitamente, mas os ouvintes são convidados a patrocinar o programa através do Patreon.

Conta-me tudo

O contar de histórias pessoais, que podem passar por episódios caricatos ou momentos marcantes e definidores da vida, como a morte de um familiar, está na moda e o "Conta-me Tudo" é um bom exemplo do que está ser feito neste campo. David Cristina, João Dinis e Pedro Górgia conduzem o programa e organizam eventos de partilha de histórias, porque "as melhores histórias são as que são partilhadas".

Obrigado Internet

Um magazine sobre Internet conduzido pelos "amigões" Fernando Alvim, Pedro Paulos e Nuno Dias. Muitos podcasts são apenas transposições de programas de rádio para o formato digital, mas o "Obrigado Internet" fez o percurso contrário: começou em podcast e agora é um programa de rádio na Antena 3.

Até tenho amigos que são

O jornalista Rodrigo Nogueira entrevista "pessoas que fazem todo o tipo de coisas", desde personalidades que todos conhecem, como artistas de nicho que vale a pena conhecer. Quem passa por este programa é submetido a um interrogatório muito detalhado sobre filmes, séries e música.

This American Life (em inglês)

Produzido em colaboração com a Chicago Public Media, o This American Life é um programa de rádio transmitido em antena nos EUA e disponibilizado em podcast. Todas as semanas, Ira Glass dá um mote ao programa, que depois se divide em pequenas reportagens meticulosamente trabalhadas.

Science Vs (em inglês)

Wendy Zukerman verifica os principais mitos ligados à ciência, fazendo uma revisão do que é facto, duvidoso ou claramente mentira, com recurso a estudos e entrevistas com cientistas. Temas como o consumo de suplementos, vacinas e as dietas detox já foram analisados neste programa.

Serial (em inglês)

Quando foi lançado, o Serial foi uma pedrada no charco no mundo da reportagem áudio. Jornalismo de investigação dividido em episódios e construído com as técnicas das melhores séries policiais: mistério, suspense e reviravoltas na narrativa, enquanto se acompanha o raciocínio de Sarah Koenig na procura da verdade. A primeira série resultou na reabertura do processo de Adnan Syed, condenado por homicídio em circunstâncias, no mínimo, duvidosas. A terceira série começou há poucos dias.

99% Invisible (em inglês)

O design e a arquitetura são os temas base deste podcast de Roman Mars, mas o 99% Invisible é muito mais do que um podcast para quem se interessa por esta área. Um dos episódios mais marcantes e interessante explica o design do basquetebol e como desporto se tornou no que conhecemos hoje.

Mogul: The Life and Death of Chris Lighty (em inglês)

Uma mini-série fechada sobre Chris Lighty, um dos nomes mais sonantes do hip hop norte-americano, que geriu carreiras de artistas como LL Cool J e 50 Cent. Nasceu no Bronx, tornou-se milionário a pulso, cometeu excessos, foi fundamental no crescimento da indústria musical e, em 2012, foi encontrado morto. Esta é a sua história "do primeiro beat ao último bater do coração".